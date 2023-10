Filho de Thássia Naves rouba a cena com look estiloso na praia: "Lindinho"

A influenciadora digital Thássia Naves encantou os seguidores ao surgir aproveitando o dia na praia ao lado do filho, Joaquim

Thássia Navesencantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao postar novas fotos ao lado do filho, Joaquim, de cinco meses, fruto de seu casamento com Artur Attie.

A empresária e influenciadora digital viajou para a praia de Taperapuan, na Bahia, para aproveitar o feriado prolongado ao lado da família, e o pequeno acabou chamando a atenção ao surgir usando um look estiloso.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Joaquim aparece usando um macacão estampado, chapéu e um chinelo. Já a mamãe coruja apostou em um biquíni e uma saia preto e branco, além de óculos escuros, enquanto passeia com o herdeiro pelo lindo local.

Ao dividir as imagens, Thássia celebrou a viagem. "Chegamos Bahia. Feliz demais por estar aqui com a vovó, o vovô! E bora aproveitar muito os próximos dias! (Tô presa na segunda foto) #feriadin #bahia", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram com a postagem. "Aproveitem", disse uma fã. "Quem aguenta os pezinhos?", comentou outra. "Ah que lindinho esse look de praia do seu baby! Tão fofo", escreveu uma seguidora. "Como cresceu rápido, tá um fofo", afirmou mais uma.

Confira as fotos:

Batizado do filho

No último sábado, 7, Thássia Naves e Artur Attie batizaram o filho, Joaquim, de cinco meses, em uma igreja de Uberlândia, Minas Gerais. Nas redes sociais, a empresária e influenciadora digital postou algumas fotos da cerimônia de batismo, que contou com a presença dos familiares e amigos, e celebrou esse momento mais que especial na vida do herdeiro.

"07.10.23 Hoje nosso Joaquim recebeu as maiores bênçãos do Papai do Céu dentro do seu coração. Que momento emocionante ao lado de seus padrinhos e toda nossa família! Obrigada Deus, por viver esse momento! Amém. #BatizadoJoaquim", escreveu a famosa, que contou que decidiu usar o mesmo vestido do dia que ficou noiva com Arthur, há cinco anos. Veja as fotos!