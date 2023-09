Thássia Naves celebra mesversário do filho com festa luxuosa: "Corrida do Joca"

A influenciadora digital Thássia Naves comemorou o quarto mês do filho com uma festa temática

Thássia Naves preparou um festão para comemorar mais um mês de vida do filho, Joaquim. O menino, fruto de seu casamento com Artur Attie, completou quatro meses nesta sexta-feira, 8, e ganhou uma festa luxuosa com o tema corrida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária e influenciadora digital compartilhou fotos e um vídeo com os detalhes da comemoração. O evento contou com balões coloridos, muitos carros na decoração, uma pista de corrida, além do bolo e doces personalizados.

Ao dividir os registros do mesversário com os seguidores, Thássia se declarou para o herdeiro. "4 meses do nosso Joaquim. Como a vida é melhor com você meu filho! Sua luz ilumina nossas vidas! Te amamos infinito!", afirmou ela. E completou em outra postagem. "Uma corrida do Joca pra comemorar seu 4 mês de vida! Mamãe aqui baba demais! Cada minuto ao seu lado é mais que especial! Obrigada a todos os envolvidos, vocês arrasam!", finalizou.

Os seguidores se derreteram com os cliques. "Parabéns, fofura", disse uma seguidora. "A cara do pai", comentou outra. "Gente do céu!!! Eu não aguento tanta lindeza!!!! Parabéns, Joca!!! Deus continue te abençoando", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Thássia ficou conhecida na internet ao criar um blog com dicas de moda, beleza e lifestyle. Atualmente ela tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela se casou o agrônomo Artur Attie em 2019, em uma cerimônia de luxo em Uberlândia, sua cidade natal. Em outubro do ano passado, o casal anunciou a primeira gestação.

Confira a publicação:

Viagem com o filho

Recentemente, Thássia curtiu alguns dias de férias em Trancoso, na Bahia, e encantou os seguidores ao compartilhar cliques inéditos com o filho, Joaquim. Nas fotos postadas no Instagram, a influenciadora digital surgiu aproveitando o dia ensolarado com o herdeiro, que usava uma camiseta e uma bermuda verde com listras brancas. Já a mamãe apostou em uma camisa rosa e uma biquíni, e também deixou os fios presos com um coque. "Sorria, você está na Bahia. Contagiando a timeline com esse sorriso prazeroso e puro! Amo!", escreveu ela na legenda. Veja as fotos!