Thaila Ayala se compara com o filho Francisco e fãs discordam: ''É a cara do pai!''

Atriz Thaila Ayala postou montagem com foto antiga e do filho, Francisco, de seu casamento com Renato Góes, e fez comparação

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 12h17

Alerta fofura! A atriz Thaila Ayala (35) encheu seu feed de amor nas redes sociais!

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 10, a famosa compartilhou uma foto antiga em que aparece ainda bebê.

Em seu feed no Instagram, ela publicou uma montagem com foto do filho Francisco, de apenas 2 meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes (35).

"Desculpa Painho @renatogoess, mas eu sou a CARAAA da minha mamãe, só me falta cabelo!", escreveu Thaila Ayala na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza de mãe e filho. Renato deixou apenas um emoji de olhinho na publicação. "Parece mesmo", concordou uma internauta. Outros seguidores falaram sobre a semelhança do pequeno com o pai. "Ainda acho a cara do pai… mas tudo bem porque a mistura vai ser boa", disse fã. "É a mistura perfeita dos dois", destacou outra. "Né não, é a cara do pai. Os olhinhos entregam", reparou uma terceira.

Thaila Ayala surge amamentando o filho e encanta

Recentemente, Thaila Ayala compartilhou um momento lindo da maternidade. A famosa posou amamentando o filho, Francisco, e comentou sobre as dificuldades. "Hoje faz 15 dias que te tenho nos braços, e eu acho que a palavra amor chega a ficar pequena perto de você, é tão pra lá de QUALQUER coisa, que devia ter outro nome! Eu tive uma gravidez MUITO MUITO MUITO difícil, tive TUDO que você possa imaginar, ainda falarei sobre isso com calma e mais detalhes, acabou com Síndrome HELLP (doença raríssima e seríssima) onde tivemos que tirar Francisco às pressas", relatou.

Confira a montagem de Thaila Ayala com foto do filho: