Thaila Ayala compartilha vídeo fazendo o bolo para o mesversário do filho, Francisco

A atriz Thaila Ayala ensinou para os seguidores a sua receita para os bolos de mesversário do herdeiro

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 13h29

Nesta quinta-feira, 3, Thaila Ayala (35) atualizou as suas redes sociais com um vídeo de receita!

A atriz realizou o pedido dos fãs e mostrou a receita do seus bolos de celebração dos mesversários do filho, Francisco, fruto do seu relacionamento com Renato Góes (35).

No perfil, a mamãe coruja fez o passo a passo da sobremesa para o segundo mês de vida do herdeiro.

"No primeiro bolinho de mesversário de Francisco q fiz vocês me pediram muito a receita, então nesse segundo bolinho eu lembrei de gravar passo o passo pra vocês! Depois me contem se deu certo!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores ficaram animados para testar a receita: "Isso sim é um bolo gostoso", "A coisa mais fofa e importante é vc fazer o bolo para ele", "Eita que deu vontade de comer", dispararam.

CONFIRA O BOLO DE FRANCISCO