Thaila Ayala compartilha lindo registro amamentando o filho, Francisco

A atriz Thaila Ayala encantou os seus seguidores ao postar um clique amamentando o filho

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 16h58

Thaila Ayala (35) encantou os seus seguidores nesta terça-feira, 8, ao compartilhar um clique durante um momento íntimo com o filho, Francisco.

Pelos stories do Instagram, a atriz publicou uma foto amamentando o herdeiro, de apenas dois meses, fruto do seu relacionamento com o ator Renato Góes (35).

Vale lembrar que após 15 dias do nascimento do pequeno, a artista fez um desabafo nas redes comentando sobre as dificuldades da sua gravidez.

"Hoje faz 15 dias que te tenho nos braços, e eu acho que a palavra amor chega a ficar pequena perto de você, é tão pra lá de QUALQUER coisa, que devia ter outro nome! Eu tive uma gravidez MUITO MUITO MUITO difícil, tive TUDO que você possa imaginar, ainda falarei sobre isso com calma e mais detalhes, acabou com Síndrome HELLP (doença raríssima e seríssima) onde tivemos que tirar Francisco às pressas", relatou.

CONFIRA O CLIQUE DE THAILA AYALA COM FRANCISCO