Thaila Ayala mostra reação ao descobrir sexo de seu segundo bebê: "Coração explodiu"

A atriz Thaila Ayala ficou bastante surpresa ao descobrir o sexo do segundo bebê que espera com Renato Góes

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 14h44

Thaila Ayala(35) dividiu com os seguidores das redes sociais um vídeo do momento em que descobriu o sexo de seu segundo filho com Renato Góes (35).

Os dois, que já são pais de Francisco (11 meses), anunciaram recentemente a nova gravidez, e neste domingo, 6, a atriz compartilhou os detalhes do chá revelação, que contou com a presença dos familiares e amigos.

Nas imagens, o casal aparece com o primogênito, ao lado do lado que iria revelar o sexo do bebê. Em seguida, a mamãe estoura a bola, que está cheia de bexigas e papéis roxos, anunciando que eles terão uma menina.

Thaila ficou bastante emocionada, e confessou que achava que seria outro menino. "O dia em que a ariana amou estar errada!!!! Mamãe literalmente foi para chão de tão surpresa, minhas pernas falharam, mas meu coração explodiu!", disse a artista.

Em seguida, Thaila se declarou para a filha, que se chamará Tereza. "Vem Tereza completar essa família! A gente já te ama muito!", completou a mamãe.

Confira o vídeo da reação de Thaila Ayala ao descobrir o sexo do segundo bebê:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!