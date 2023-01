Thaila Ayala mostra barriguinha ao lado da amiga Fiorella Mattheis: ''Grávida juntinhas''

À espera do segundo bebê, atriz Thaila Ayala e Fiorella Mattheis, que está grávida do primeiro filho, exibem barriguinhas e encantam

A atriz Thaila Ayala (36) está esperando seu segundo bebê com Renato Góes (36), o Tertulinho da novela das seis Mar do Sertão!

Nesta sexta-feira, 13, a mãe do pequeno Francisco, de um ano, que agora carrega Tereza, abriu um álbum de fotos encantadoras em que aparece com a amiga Fiorella Mattheis (34), que será mamãe de primeira viagem.

A loira está grávida de um menino, que vai se chamar Roberto, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto, que é herdeiro do grupo Globo.

Nas imagens, publicadas no Instagram, as duas posaram juntinhas e comemoraram as gestações ao mesmo tempo. Thaila aparece com um hematoma na barriga, que recentemente explicou que é por conta de uma injeção que toma todos os dias para evitar trombose.

"Mais um dia na vida de uma grávida com a melhor amiga grávida juntinhas", escreveu Thaila Ayala na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelos registros. "Ô sorte", declarou Góes. "Lindas demais", disse Fernanda Paes Leme. "Maravilhosas", exaltou Camilla Camargo. "Que bênção engravidar 2x com as bests grávidas. Que sonho!!!", "Muito lindas!", "Perfeitas!", "Maravilhosas! Que Deus abençoe vocês! E que venham com muita saúde", destacaram os seguidores.

As amigas fizeram um ensaio fotográfico juntas. As fotos em preto e branco foram publicadas por Thaila na web.

Confira as fotos de Thaila Ayala com Fiorella Mattheis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala presta homenagem para Julia Faria

A atriz Julia Faria completou mais um ano de vida no último domingo, 08, e ganhou uma declaração especial de sua amiga de longa data Thaila Ayala, mãe de Francisco!

Grávida, a artista postou registros do réveillon ao lado da loira e declarou seu amor ao celebrar o aniversário de 37 anos de Julia, que engravidou ao mesmo tempo que ela. Faria é mãe de Cora, de um ano, do relacionamento com o chef Guto Cavanha, e comanda o podcast Mil e Uma TrETAS ao lado de Thaila.

"Hoje é dia dela, minha marida, minha amiga, minha sócia @juliafaria. É tão bom te ter na vida, saber o quanto a gente se entende, se apoia, cresce junto e como crescemos né, marida. Engravidamos juntas, temos um programa pra chamar de nosso e mais um TANTO a vir pela frente! Te amo e te desejo só o melhor desse mundão de meu Deus! Parabéns", disse Thaila.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!