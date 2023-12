Thaila Ayala estoura fofurômetro ao mostrar sua filha Tereza: "Bonequinha"

Thaila Ayala aproveita dia com sua filha caçula, Tereza, e estoura fofurômetro com novo álbum de fotos nas redes sociais; confira!

A atriz Thaila Ayala mostrou o seu lado mãe coruja em nova publicação feita em suas redes sociais nesta sexta-feira, 29. A esposa do Renato Góes estourou o fofurômetro e encantou seus seguidores com novas fotos de sua filha caçula, a Tereza, de 7 meses.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista mostrou seu rosto e o de sua filha bem de pertinho. Para os cliques, a herdeira apareceu com um lindo body listrado vermelho e branco, com um chapeuzinho na mesma estampa para combinar.

Na legenda da publicação, Thaila se derreteu por sua menina. "Não tenho condições nenhuma para tanta fofura! Roupinha que foi da priminha Cora", escreveu a atriz. Logo seus seguidores se uniram a mãezona e deixaram lindos comentários nas fotos.

"Parece uma bonequinha de papel de carta", disparou um fã. "Muito feliz em ver a Tete, bem e crescendo com saúde!!!", disse outro, que lembrou dos problemas de saúde que Tereza teve com apenas dois meses de vida. "Tereza é tão linda", declarou mais um.

Confira a publicação:

Thaila Ayala e Renato Góes mostram fotos do batizado da filha

No último dia 17, o casal de atores Thaila Ayala e Renato Góes batizaram sua filha caçula, Tereza, de 7 meses. Em suas redes sociais, eles compartilharam fotos desse momento inesquecível com a herdeira na igreja, onde contaram com a presença de familiars e amigos bem próximos.

Muito agradecidos por poderem viver o batismo da pequena - que nasceu com uma má formação no coração e passou por cirurgia com poucos meses de vida - os papais surgiram radiantes vestindo roupas brancas.

"Que alegria poder te batizar minha filha, você que é presente de Deus, Milagre de Cristo, Propósito do Espírito Santo! Que eu tenha sabedoria para estar sempre do teu lado lhe guiando para o caminho do Pai, que eu possa ser seu exemplo na Fé!", falou Thaila Ayala.

Já Renato Góes escreveu: "Minha filha chama-se Tereza. Em homenagem à minha avó, essa da primeira foto, Terezinha. Essa capela em que nós estamos, no bairro do Derby em Recife, é a Capela de Santa Terezinha. Minha avó, foi a primeira pessoa a ser batizada aqui, na inauguração da igreja. Agora, 90 anos depois, ela batiza sua bisneta no mesmo lugar e nos dá um presente inesquecível para nossa memória, para a vida de Tereza e para o coração de todos os presentes. Obrigado aos padrinhos, Alexandre e Sophie. Obrigado à Madrinha de Consagração Sandra! Obrigado a todos os amigos e familiares de Tereza! Que Deus te abençoe minha Filha, na tua vida hoje e sempre! Amém".

