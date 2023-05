Thaila Ayala chama atenção pelo corpo após parto: ''Nem parece que teve dois bebês''

Mãe de Francisco e Tereza, atriz Thaila Ayala surge usando conjunto pink e surpreende pelo corpo menos de um mês após nascimento da caçula

A atriz Thaila Ayala (36), que recentemente deu à luz sua segunda bebê, desta vez, uma menina, deixou os fãs chocados pelo corpo menos de um mês após o nascimento da caçula Tereza, que chegou ao mundo no dia 16 de abril!

Na manhã desta terça-feira, 09, a artista compartilhou uma série de cliques em que aparece com um look pink de calça e colete com botões. Em alguns registros, publicados em seu perfil no Instagram, a mãe coruja posou com o primogênito Francisco, de um ano e cinco meses, também do casamento com o ator Renato Góes (36).

"Depois do nascimento da Tereza pela primeira vez tirei o pijama e coloquei meu look completo", iniciou Ayala na legenda. "Como é importante a gente se sentir linda, feminina e confortável nesse momento tão especial", disse ainda Thaila sobre a chegada do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 14.

"Meu sonho esse corpo pós-parto", disse uma fã nos comentários. "Meu Deus, nem parece que teve dois bebês. Perfeita", destacou outra. "Nossa, seu corpo está lindo", ressaltou uma terceira. "Acabou de parir, mãe de dois... Com essa barriga! Morri humilhada neste instante", brincou mais uma.

Confira o look de Thaila Ayala:

Thaila Ayala se derrete ao mostrar o filho dando gargalhadas

No domingo, 07, a mamãe coruja Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo encantador de seu filho mais velho com o ator Renato Góes! A artista usou as redes sociais para dividir um registro cheio de alegria e fofura do primogênito, Francisco, de um ano.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, o garotinho aparece dando gargalhadas enquanto brinca com a mãe durante o banho. "Bambanho sagrado de mamãe! Eu sou completamente ALUCINADA por esse menino!", babou Thaila Ayala ao legendar a publicação.