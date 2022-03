Thaeme Mariôto celebra 6 meses de Ivy: ''Meio ano da minha caçulinha''

Com clique fofíssimo e declaração de amor, Thaeme Mariôto celebra mais um mesversário da herdeira

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 18h26

Nesta terça-feira, 22, Thaeme Mariôto (36) utilizou as redes sociais para comemorar o mesversário da filha, Ivy.

A cantora vestiu a pequena com um look especial para seus 6 meses de vida e aproveitou o momento para uma declaração fofíssima.

“Meio ano da minha caçulinha! O tempo tá voando! Quanto tempo tem o seu caçula?! Agora arrasta pro lado pra ver o quanto ela cresceu!”, escreveu na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs fizeram vários elogios. “Cada dia mais linda”, disse um. “Tão perfeita”, declarou outro. “Parece uma bonequinha”, afirmou mais um.

A pequena é fruto do casamento da sertaneja com Fábio Elias, com quem também teve sua primogênita, Liz (2).