Tays Reis posta cliques encantadores com a filha, Pietra: "Tantos momentos"

A cantora Tays Reis encantou os fãs ao compartilhar uma sequência de cliques com a filha, Pietra

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 18h50

Tays Reis (27) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com a filha, Pietra (3 meses), fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (26).

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a cantora aparece em vários momentos com a herdeira, entre eles, fazendo carinho, brincando, dando mamadeira, ninando e até fantasiada para o Halloween.

"Novembro já chegou, mas foram tantos momentos legais vividos em outubro que resolvi compartilhar minha galeria em dump pra vocês hahahah bom fim de semana", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelos cliques. "Que vontade de morder essas bochechas", disse uma seguidora. "Lindezas", escreveu outra. "Essa princesa veio para trazer mais alegria e amor para vocês", falou uma fã.

Confira as fotos de Tays Reis com a filha:

Tays Reis exibe o bumbum em dia de praia

A cantora Tays Reis elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos de biquíni. Ela relembrou alguns cliques em que ostenta suas curvas impecáveis ao aparecer com um modelito fio-dental pink durante os bastidores de uma gravação especial ao lado do namorado, o cantor Biel.

"Gente como não relembrar dessas cenas né? Uma das músicas que mais fez sentido em nossas vidas e acho que na vida de vocês que nos acompanham tbm né? Aos nossos fãs obrigada, pelos milhões de views, pelas trends, pelos números, por tudo que fazem e por todos amorrrrrrrr!", disse ela.

