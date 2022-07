Tays Reis exibe mais fotos encantadoras da filha, Pietra: ''A gente quer sair postando todas da galeria''

Tays Reis se derreteu ao publicar mais cliques encantadores da filha recém-nascida, Pietra

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 19h50

Tays Reis (27) não se cansa de postar fotos da filha recém-nascida, Pietra e nesta segunda-feira, 25, não diferente.

A cantora postou mais alguns registros da menina, logo após o nascimento. Um onde a bebê aparece sozinha, ainda chorando logo após sair da barriga da mãe e outro no qual mãe e filha aparecem com os rostinhos colados, ainda na sala de parto.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "A gente quer sair postando todas da galeria de fotos".

O post encantou os fãs da artista que rapidamente passaram a comentar no post: "Princesa!", disse um. "Que coisa linda!", falou outro. "Bonequinha!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos encantadoras que Tays Reis publicou da filha, Pietra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatá ☀️ (@taysreis)

Tays Reis e Biel compartilham fotos inéditas do parto de Pietra

No último sábado, 24, Tays e Biel (26) decidiram exibir alguns detalhes do nascimento de Pietra, publicando fotos inéditas do momento.

Nas imagens, é possivel ver momentos emocionantes vividos pelo cantor e pela artista durante a chegada da pequena.

"Zeramos a vida. Acabamos de dividir com vocês o nascimento da nossa filha no nosso vlog no canal 'Tael Family'! Se inscreva e nos acompanhe diariamente, pra vocês que gostam da nossa bagunça! A partir de agora somos três por lá!", escreveu o casal na legenda do post em questão.

