''Agora somos três'', disparam Tays Reis e Biel ao compartilharem fotos inéditas do parto de Pietra

Tays Reis e Biel usam as redes sociais para mostrarem fotos inéditas do parto de sua primeira filha

24/07/2022

A partir da madrugada da última quarta-feira, 20, Tays Reis (27) e Biel (26) se tornaram oficialmente papais! Quatro dias após a chegada de Pietra, os dois decidiram mostrar detalhes do nascimento da primeira filha.

No Instagram, o casal fez uma postagem conjunta com uma sequência de seis registros feitos durante o parto.

Nas imagens, é possível ver momentos emocionantes vividos pelo cantor e pela artista durante a chegada da pequena.

“Zeramos a vida”, começaram na legenda. “Acabamos de dividir com vocês o nascimento da nossa filha no nosso vlog do canal ‘Tael Family’!”.

“Se inscreva e nos acompanhe diariamente, pra vocês que gostam da nossa bagunça! A partir de agora somos três por lá!”, se derreteram ao final.

Confira os registros inéditos do parto da herdeira de Tays Reis e Biel:

