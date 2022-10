Tata Estaniecki anuncia de maneira fofa para Júlio Cocielo que está grávida novamente

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tata Estaniecki mostra reação de Júlio Cocielo ao descobrir que será papai novamente

CARAS digital Publicado em 19/10/2022, às 14h55

Tata Estaniecki (28) anunciou para o público que está grávida novamente, durante o último episódio do seu podcast, ‘Pod Delas’, na segunda-feira, dia 17. Mas, na última terça-feira, dia 18, a apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais, mostrando a reação de Júlio Cocielo (29) ao descobrir a segunda gravidez.

E além da reação emocionante do papai, a maneira que a novidade foi revelada também foi extremamente fofa. A notícia chegou através da primeira filha do casal, a Bia, de 2 anos, que entregou uma sacola para Júlio, onde uma mini blusa do time de Júlio indicava que a família aumentaria.

Nos comentários, fãs do casal e algumas celebridades vibraram com a reação. Ana Hickmann comentou: “Que coisa linda!!!”, já Lexa escreveu: “Ownnnnnn.”

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciam gravidez

A pequena Bia também foi a responsável por fazer o anúncio da gravidez, durante o ‘Pod Delas’, dizendo: “Tem um neném na barriga da mamãe!” Tata completou a informação através de um anúncio nas redes sociais, onde escreveu: “Siiim! ESTAMOS GRÁVIDOS E MUITO FELIZESSSS DE VER A FAMÍLIA AUMENTANDO!! O baby Tacielo vem aí! A Bia foi promovida a irmã mais velha.”