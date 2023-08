Serena Williams anuncia o nascimento da segunda filha: “Anjo lindo”

A ex-tenista Serena William revelou em suas redes sociais o nascimento da sua segunda filha ao lado do marido e da primogênita

Nesta terça-feira, 22, Serena Williams anunciou em suas redes sociais o nascimento de sua segunda filha. A ex-tenista fez a revelação a chegada da herdeira de uma forma um pouco diferente: gravando um vídeo para seu TikTok.

No clipe, o marido de Serena, Alexis Ohanian estava trabalhando, e Serena chegava ainda grávida com uma jaqueta rosa chamativa. Quem se juntava ao casal era a primeira filha, Olympia. Depois de um tempo, a ex-atleta saía e voltava com a bebê em mãos. Por fim, a família posava junto. “Seja bem-vinda, anjo lindo”, escreveu Serena na legenda do vídeo encantador.

Em seu Instagram, Alexis compartilhou uma foto da família reunida e duas fotos encantadoras da pequena Olympia, de quatro aninhos, conhecendo a irmã mais nova pela primeira vez. O papai coruja ainda revelou o nome da segunda herdeira do casal : “Bem-vinda Adira River Ohanian”.

“Estou grato em anunciar que nossa casa está se unindo com amor: uma recém-nascida feliz e saudável e uma mamãe feliz e saudável. Me sinto grato. Serena Williams, você me deu mais um presente incomparável – você é a Melhor Mãe de Todos Os Tempos. Obrigado à incrível equipe médica que cuidou da minha esposa e nossa filha. Nunca esquecerei o momento que apresentei a Olympia para a irmã dela”, ainda escreveu o empresário.

No começo deste mês, Serena e Alexis fizeram um chá revelação para descobrir o sexo do segundo bebê do casamento. A festa com decoração arco-íris e seus bastidores foram filmados e publicados no canal do YouTube da ex-tenista.

Porém, para a surpresa de todos, quando Alexis tirou um pedaço do bolo, o recheio era amarelo. A revelação deixou todos confusos, até a pequena Olympia ficou chocada com a surpresa. Logo após a confusão, drones surgiram no céu em frente à casa da família é a imagem formada era a frase: “É uma menina”.

