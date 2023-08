Serena Williams surpreende com chá revelação do segundo bebê

A ex-tenista Serena Williams surgiu ao lado de seu marido Alexis e da filha Olympia em um divertido e surpreendente chá revelação

Nesta terça-feira, 1, Serena Williams surpreendeu ao revelar o sexo de seu segundo bebê. A ex-tenista compartilhou em seu canal no YouTube um vídeo mostrando todos os bastidores e o chá revelação luxuoso e surpreendente.

Em seu Instagram, Serena compartilhou fotos do evento com decoração arco-íris e posou ao lado de seu marido Alexis Ohanian e sua primeira filha Olympia. Aproveitando o verão americano, a ex-alteta surgiu com uma blusa regata cropped que deixava sua barriga de grávida à mostra e uma saia rosa e branca.

No vídeo, o momento da revelação começa com Serena, Alexis e a filha em frente a um bolo. Todos no evento esperavam que o recheio dentro do bolo seria azul ou rosa e indicaria se o segundo filho do casal seria menino ou menina.

Porém, para a surpresa de todos, quando Alexis tirou um pedaço do bolo, o recheio era amarelo. A revelação deixou todos confusos, até a pequena Olympia ficou chocada com a surpresa.

Logo após a confusão, drones surgiram no céu em frente a casa da família é a imagem formada era a frase: “É uma menina”. Ou seja, Olympia irá ganhar uma irmãzinha. Serena e Alexis celebraram a novidade com a primogênita.

Em outubro do ano passado, Serena anunciou que estava se afastando das quadras. “Chega um momento na vida em que temos que decidir seguir em uma direção diferente”, comentou a tenista na época. A irmã de Venus Williams recebeu diversas homenagens após a notícia, inclusive da ex-primeira-dama americana Michelle Obama.

Um tempo após sua despedida do tênis, em maio deste ano, Serena surpreendeu em sua participação do MET Gala. A ex-atleta posou com o marido vestindo um vestido preto com detalhes brilhantes e um tule branco.

O que causou mesmo comoção na internet foi a legenda da postagem em que Serena mostrava seu look. “Fiquei muito animada quando a Anna Wintour convidou nós três para o MET Gala”, escreveu a campeã de 23 grand slams anunciando a segunda gravidez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams)

Emoção!

Quem também realizou um chá revelação recentemente foi a modelo Júlia Pereira. A futura mamãe e o marido Amilcare Dallevo Neto realizaram o evento no final de semana acompanhados de amigos e familiares.

"Eu sempre faço um pré natal bem completo e tem um exame de sangue que faço, que além de analisar possíveis doenças, eles podem falar qual é o sexo do bebê, mas eu escrevi que não queria, pois já havia feito outros exames para saber e enviado para a minha irmã. Só ela saberia, mas infelizmente erraram e enviaram o resultado no meu e-mail, onde aparecia o resultado bem explícito e assim eu descobri", disse a modelo que já é mãe da pequena Suzanne.