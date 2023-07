Menino ou menina? Modelo Júlia Pereira faz chá revelação com a família

Júlia Pereira e Amilcare Dallevo Neto descobrem o sexo do segundo filho em chá revelação com a presença da família

A modelo e apresentadora Júlia Pereira e o marido, o empresário Amilcare Dallevo Neto, já descobriram o sexo do segundo filho juntos. Neste final de semana, eles reuniram a família em um chá revelação e anunciaram que vão ter mais uma menina ! Os dois já são pais de Suzanne, de dois anos.

Porém, a mamãe coruja descobriu que terá mais uma menina antes do chá revelação. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou que descobriu por meio de um e-mail que recebeu do laboratório do exame. "Eu sempre faço um pré natal bem completo e tem um exame de sangue que faço, que além de analisar possíveis doenças, eles podem falar qual é o sexo do bebê, mas eu escrevi que não queria, pois já havia feito outros exames para saber e enviado para a minha irmã. Só ela saberia, mas infelizmente erraram e enviaram o resultado no meu e-mail, onde aparecia o resultado bem explícito e assim eu descobri", disse ela.

E completou com a sua reação. "Minha primeira reação foi “não acredito”, porque estragou a surpresa e eu gostaria de saber só no dia, mas depois eu gostei, veio um sentimento de alívio, porque eu estava muito curiosa. Fiquei feliz em poder ajudar a minha irmã a organizar o chá e foi simplesmente tudo lindo", afirmou.

Mesmo assim, ela fez questão de manter o chá revelação marcado para viver esse momento especial com a família. "Eu sempre gostei desses momentos especiais, essa animação e ver todos na expectativa de saber se é menina ou menino... Eu acho muito emocionante. Eu queria que descobríssemos de uma forma diferente e como o Neto é baterista, pensamos em algo que daria para descobrir enquanto ele tocava. Foi lindo!", declarou.

A segunda herdeira do casal deverá nascer no início do próximo ano. "A previsão é para final de janeiro e começo de fevereiro. Fecha 40 semanas no dia 07 de fevereiro, a Suzanne nasceu com 40 semanas e 2 dias (risos), mas a gente nunca sabe né? Então, réveillon ficaremos por aqui, por conta disso", contou ela.

Ao comparar as duas gestações, Júlia contou como está se sentindo. "Está um pouco parecido, pois quando eu estava esperando a Suzanne, no segundo para o terceiro mês, eu estava com muita cólica e bastante cansaço, sem disposição para nada. Esse eu já senti a mesma coisa, mas com menos intensidade", afirmou.

Por fim, ela relembrou como descobriu a segunda gestação. "Viajei com o meu marido e a Suzanne para a Europa, porque o Neto iria fazer a corrida do Ironman. Eu comecei a ter muita tosse e fomos comprar um remédio pra ver se passava. Achamos um xarope, mas estava escrito que grávida não podia tomar e eu já estava com a menstruação atrasada. Então, decidi fazer um teste só para saber e foi quando deu positivo", contou.

Vale lembrar que Amilcare Dallevo Neto é filho de Amilcare Dallevo Jr e da apresentadora e cantora Faa Morena, que, recentemente, conversou com a CARAS Digital sobre a alegria de ser avó.

