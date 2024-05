Será que a síndrome do filho de Zé Vaqueiro tem cura? A mãe responde

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, responde pergunta sobre a possibilidade de cura do filho caçula, Arthur, que está na UTI

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares respondeu algumas perguntas dos internautas sobre a saúde do filho caçula, Arthur, que nasceu com a Síndrome de Patau - trissomia do cromossomo 13. Depois de revelar como descobriu a condição, ela foi questionada sobre a possibilidade de cura e esbanjou sinceridade na resposta.

Um fã perguntou se existe cura para a síndrome e Ingra disse: “Para os médicos não. Para Deus nada é impossível”.

Além disso, Ingra Soares comentou sobre a falta de informações e estudos sobre a síndrome de Patau. “Quando eu soube do diagnóstico fui correndo para o Google para saber mais sobre. Porém não tem nada, a não ser síndrome incompatível com a vida. E os médicos também não sabem muito, somente o que já está no Google. Mas se você procurar hoje no Google, é uma das síndromes mais pesquisadas depois do que aconteceu com o nosso filho. Tomou uma visibilidade enorme”, disse ela.

E completou: “Eu espero muito que essa síndrome e outras sejam estudadas, pois quem mais sofre somos nós, mães, sem informações. Sofremos com medo, sem perspectivas do que fazer para ajudar. Eu e essas mães sofremos sem ajuda, sem amparo e a maior delas: empatia. O governo precisa olhar por essas mães, dar uma ajuda. Entender o que passamos para manter os nossos filhos vivos. E tem muitas mães que não têm condições. É muito difícil, muito mesmo”.

Nova foto do Arthur na UTI

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares mostrou uma nova foto do filho caçula, Arthur, na UTI de um hospital. O bebê foi internado novamente apenas um dia após receber alta hospitalar. Ele sofreu uma parada cardíaca em casa e precisou de cuidados médicos. Agora, a mãe coruja registrou um momento de carinho com o filho no hospital.

Ingra apareceu dando um beijo carinhoso na cabeça do filho enquanto ele dormia no leito. Na legenda, ela falou sobre este momento na vida da família.

"Não há maior incentivo, estímulo ou fonte de força para lutar e viver do que um filho. Pelos filhos, somos capazes de fazer o que não faríamos para nós mesmos e muito mais. Eu te amo, meu filho", disse ela.

Nos comentários, Zé Vaqueiro apoiou a esposa. “Te amo, meu amor. Deus abençoe, você é uma mãe incrível”, afirmou.