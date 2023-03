Sasha Meneghel planeja ter filhos: "Daqui a pouco tempo"

Filha de Xuxa, Sasha Meneghel revelou que está em seus planos ter um filho

Sasha Meneghel (24) e João Figueiredo (23) já planejam ter o primeiro filho e segundo eles, não vai demorar muito para eles encerrarem a cobrança de Xuxa (60) por um neto.



A modelo e o cantor se casaram em maio de 2021. Em entrevista ao gshow, João revelou que a cobrança para um filho é algo natural, conforme um relacionamento amadurece e se torna algo sério.



"Eles querem ser muito avós e a gente entende isso. Antes de começar a namorar a Sasha, eu já sonhava em ser pai e ela também em ser mãe. É um desejo que a gente tem, não para agora, porque a gente ainda vai completar dois anos de casados. Mas é para daqui a pouco tempo”, explicou.

Da relação com a sogra, João conta que ele e Xuxa mantêm uma ligação especial e que sente saudades dela quando não estão juntos.

“Tem todas aquelas piadas que as pessoas fazem sobre sogra, mas é tudo o contrário. Sou o tipo de genro que sente saudade da sogra. Ela é muito especial e a gente tem um relacionamento muito bom. Ser genro da Xuxa é muito especial para mim”, ele comentou.





Sasha Meneghel sonhou com futuro profissional longe de Xuxa: "Personalidade diferente"

Filha de uma das estrelas brasileiras mais populares da televisão brasileira, Sasha Meneghel sempre sonhou em brilhar pelos seus próprios esforços.



No ano de 2017, ela estampou uma capa da CARAS e comentou abertamente sobre como desejava ser no futuro.



Na época, a loira tinha acabado de celebrar seus 18 anos e estava experimentando aos poucos o gostinho da vida adulta.



Depois de começar a faculdade de moda em Nova York, ela conseguiu seu primeiro trabalho na área ao assinar uma coleção para a Coca-Cola.



"Muitas vezes, acho que me veem apenas como a princesinha, a filha da rainha. Quero que me reconheçam além disso, como a Sasha, com uma personalidade diferente, à parte. Quando respondi no desfile questão parecida, mudaram minhas palavras", disse ela.