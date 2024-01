Samuel Rosa celebra espera pelo terceiro filho: ‘Alegria que não cabe’

Ex-vocalista do Skank, Samuel Rosa celebra a gestação de seu terceiro herdeiro, fruto do casamento com a atriz Laura Sarkovas

No início deste novo ano, Samuel Rosa usou as redes sociais para compartilhar uma notícia pra lá de especial! O cantor, conhecido por sua trajetória musical como vocalista do Skank, revelou que está aguardando a chegada do seu terceiro herdeiro, fruto do seu casamento com a atriz Laura Sarkovas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Samuel compartilhou algumas postagens feitas por sua esposa, que decidiu dividir a notícia da gestação exibindo com orgulho o barrigão que já está em crescimento avançado: “Virada do ano especial”, escreveu a mamãe orgulhosa, com as mãos no ‘forninho’.

Esposa de Samuel Rosa posa com o barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

Na sequência, Samuel também dividiu um registro em que aparece com as mãos na barriguinha da esposa. Na legenda, ele ganhou uma declaração especial de sua amada, que está radiante com a gestação: “Alegria que não cabe aqui dentro viver essa vida ao seu lado, Samuel”, ela se derreteu.

“Ahhh que 2024, chegou chegando! Que delícia essa nossa caminhada. Amo te”, finalizou Laura, que é mãe do terceiro filho do cantor. Além do bebê que está por vir, o ex-Skank também é pai de Juliano Alvarenga, de 24 anos, e da caçula, Ana, que celebrou a chegada de seus 22 anos no mês passado.

Samuel Rosa anuncia que será pai pela terceira vez - Reprodução/Instagram

Ambos os herdeiros são frutos do antigo relacionamento de Samuel com Ângela Castanheira. Juntos, os dois viveram um longo casamento de mais de duas décadas, mas decidiram colocar um ponto final na união no fim de 2018. Após o término, o vocalista engatou o romance com sua atual esposa.

Quem é Laura Sarkovas?

Desde que assumiu seu relacionamento com Laura Sarkovas, Samuel Rosa mantém total discrição sobre a vida pessoal e faz raras aparições ao lado da amada em público. Mesmo assim, eles nutrem uma história de amor. Juntos desde 2018, eles dividem a mesma residência desde 2021.

Além de atriz, Laura é formada em jornalismo e trabalha com o desenvolvimento de conteúdo e estratégias de comunicação. Em seu perfil nas redes sociais, a loira também costuma manter discrição sobre sua vida pessoal e compartilha apenas registros de trabalhos artísticos ou vislumbres de viagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Sarkovas (@laurasarkovas)

Em novembro deste ano, o casal atraiu todos os olhares ao protagonizar uma rara aparição em público Os dois marcaram presença na noite de entrega do Prêmio Multishow 2023 no Rio de Janeiro e posaram sorridentes para os fotógrados na entrada do evento.