Sabrina Petraglia mostra a família fantasiada ao comemorar os 10 meses do filho caçula, Léo

Sabrina Petraglia(39) preparou uma festa intimista neste domingo, 13, para comemorar o mesversário do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez.

A atriz, que atualmente mora em Dubai com a família, mostrou os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme Aladdin. Além do bolo azul, decorado com o Gênio, também era possível ver na decoração a lâmpada mágica e Abu, o macaco amigo de Aladdin.

A família ainda surgiu fantasiada para a festa. Em seu perfil no Instagram, Petraglua mostrou o filho mais velho, Gael (3), e o caçula fantasiados como o personagem principal da atração. Já Maya (1) surgiu usando um vestido com a princesa Jasmine estampado.

Na legenda, a artista celebrou mais um mês de vida do herdeiro. "10 meses do nosso Léo! E mais uma vez a alegria tomou conta da nossa festa. Que domingo bom! O desenho do Aladdin foi o tema escolhido pelo Gael. Tudo a ver com a região que moramos hoje. Gostaram? #Léo10Meses #Festa #Dubai", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques em família. "Lindo demais. Parabéns, felicidades. Adorei!!!", disse uma seguidora. "Meu Deus, tempo vai devagar… 10 meses já??? Estão lindos!", escreveu outra. "Quanto amor. Muita saúde e bênçãos para a família", desejou uma fã.

Confira as fotos do mesversário do filho de Sabrina Petraglia:

