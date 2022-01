Rihanna está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com ASAP Rocky

O casal Rihanna e ASAP Rocky foi flagrado em Nova York e, pela primeira vez, a diva da música deixou à mostra uma barriga saliente

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 12h22

Rihanna (33) está grávida!

Nesta segunda-feira, 31, o fotógrafo Miles Diggzy compartilhou a primeira imagem mostrando o barrigão do primeiro filho da cantora, fruto do seu relacionamento com o rapper ASAP Rocky (33).

No final de semana, o casal foi fotografado nas ruas de Nova York onde a artista fez a sua estreia exibindo a gestação com uma jaqueta rosa aberta.

Nas redes sociais, os fãs dos mais novos papais surtaram com a confirmação dos boatos: "A melhor notícia de 2022", "Meu deus!! Com certeza os papais dos ano", "Essa criança vai ser a mais linda", dispararam.

Vale lembrar que Rihanna e ASAP Rocky estão juntos desde 2020.

CONFIRA O CLIQUE DA REVELAÇÃO DA GRAVIDEZ DE RIHANNA