Renata Dominguez mostra a filha fazendo caras e bocas em seu mesversário: "Amor da minha vida"

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores ao mostrar a filha toda estilosa ao comemorar cinco meses de vida

Renata Dominguez (43) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste domingo, 28, Giulia, sua filha com Leandro Gléria, completou mais um mesversário.

Para celebrar o quinto mês de vida da herdeira, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram várias fotos da menina usando um look estiloso, enquanto faz caras e bocas para a câmera. Em um dos cliques, Giulia aparece chupando o dedo.

Leia também:Renata Dominguez desabafa sobre corpo no pós-parto e puerpério: "Não consigo"

A mamãe coruja ainda se declarou para a bebê na legenda da publicação. "5 meses. Mesversário do meu bichin piguiça, minha ursinha, minha coisinha gostosa, minha Tudinha, meu presente de Deus, o grande amor da minha vida!!!! Ps.: a quinta foto é a verdadeira Giulia com 5 meses chupando dedo", disse ela.

Os fãs se derreteram nos comentários da postagem. "Fofura", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deus abençoe sua pequena. Ela está cada dia mais linda", falou uma fã. "Que princesa linda", comentou mais uma.

Confira as fotos da filha de Renata Dominguez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Dia na piscina com a filha

Na última sexta-feira, 26, Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos registros com a filha, Giulia, que está com quatro meses, fruto de seu casamento com Leandro Gléria.

A atriz está curtindo alguns dias de descanso com a família, e encantou os fãs ao surgir curtindo o dia na piscina com a menina. Na imagem, a mamãe aparece na água, segurando a herdeira, que está em pé do lado de fora, usando um look estampado. "Dias incríveis e lindos momentos na memória", escreveu a artista na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!