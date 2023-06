Renata Dominguez divides cliques inéditos com a filha e a enteada: "Amor"

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico em família

A atriz Renata Dominguez (43) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 1, ao compartilhar um lindo ensaio fotográfico que realizou ao lado de sua família para comemorar o mesversário da filha, Giulia.

A menina, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria, completou seu quinto mês de vida no último domingo, 28 de maio, e para comemorar a data especial, a mamãe coruja fantasiou a filha como a personagem Alice, do conto infantil 'Alice no País das Maravilhas'.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Renata, o marido, a filha e a enteada, Victoria, aparecem usando roupas em tom de azul-claro, ao lado de um bolo decorado com referências do livro, além de vários balões. Sorridentes, eles fazem diversas poses para a fotógrafa Mariana Machado.

Os internautas se derreteram pelos cliques em família. "Lindezas", disse uma seguidora. "Vou explodir de amor", comentou outra. "Deus abençoe sempre essa fofinha, que cresça saudável e feliz!", desejou uma fã. "Que família linda. Que Deus abençoe", escreveu mais uma.

No dia que Giulia completou cinco meses, a atriz publicou no Instagram várias fotos da menina usando um look estiloso, enquanto fazia caras e bocas para a câmera. Em um dos cliques, Giulia aparece chupando o dedo. "5 meses. Mesversário do meu bichin piguiça, minha ursinha, minha coisinha gostosa, minha Tudinha, meu presente de Deus, o grande amor da minha vida!!!! Ps.: a quinta foto é a verdadeira Giulia com 5 meses chupando dedo", disse ela.

Vale lembrar que Renata e Leandro participaram do Power Couple Brasil e foram eliminados do reality da Record TV com 28,73% dos votos. Eles perderam a disputa contra os casais Li Martins e JP Mantovani e Mari Matarazzo e Matheus Yurley.

Confira o ensaio fotográfico de Renata Dominguez com a família:

