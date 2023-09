Renata Dominguez celebra os nove meses da filha com ensaio fotográfico em família

Nas redes sociais, a atriz Renata Dominguez mostrou a filha fantasiada de Pedrita ao comemorar seu mesversário

Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao dividir um novo ensaio fotográfico em família para comemorar o mesversário da filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria.

Nesta quinta-feira, 28, a menina completou nove meses de vida, e para celebrar a data especial, ela surgiu fantasiada de Pedrita, personagem do desenho 'Os Flintstones'. Já a atriz usou um vestido e um blazer laranja, enquanto o papai apostou em uma camisa da mesma cor e uma bermuda preta.

Além do casal e da herdeira, o cachorrinho de estimação da família também aparece nos registro. Nas imagens também é possível ver um balão e um bolo personalizado, com a personagem Pedrita na decoração.

"Mês 9. Minha Pedrita favorita faz 9 meses hoje… 9 meses do amor mais puro, avassalador e transformador que eu já senti na minha vida. Te amo filha, mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém um dia!! Feliz vida!!!!", se derreteu a mamãe coruja ao mostrar as fotos.

Em outra publicação, Renata postou um vídeo com os bastidores do ensaio e voltou a celebrar a vida de Giulia. "Feliz vida, filha!!! Que Deus te proteja, te guie, te blinde de todo mal, ilumine teus caminhos e esteja presente no seu coração sempre!! Que toda e qualquer energia direcionada a você se transforme em amor!! Mamãe te ama infinito…", escreveu a atriz.

Renata e Leandro, vale lembrar, estão casados desde março de 2021. No mesmo ano, os dois participaram do reality Power Couple Brasil, da Record TV.

Confira as publicações:

Viagem romântica com o marido

Na última semana, Renata Dominguez usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques românticos ao lado do marido, Leandro Gléria, com quem se casou em março de 2021 em uma cerimônia intimista em São Paulo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os dois aparecem sorridentes e também dando beijos e abraços enquanto curtem o dia na praia e também na piscina durante uma viagem. Ao dividir os registros com os seguidores, Renata se declarou para o marido. "Te amo, Leandro. Feliz dia nosso!!", disse a atriz na legenda da publicação. Veja as fotos!