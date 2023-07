Renata Dominguez abre álbum de fotos do batizado da filha no Cristo Redentor

Veja as fotos de como foi o batizado de Giulia, filha de Renata Dominguez

A atriz Renata Dominguez encantou ao abrir o seu álbum de fotos do batizado da filha, Giulia, fruto do casamento com Leandro Gléria. A cerimônia aconteceu na capela do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e contou com a presença da família.

Agora, ela mostrou as fotos da cerimônia e da celebração. "Escolhemos batizar a nossa Giulia no Cristo porque, além de representar muito bem a minha cidade, é um lugar onde nos sentimos mais pertinho de Deus. Foi muito emocionante. Uma energia surreal. Foi uma celebração bem íntima, apenas para a família", disse ela, que ainda falou sobre os padrinhos. "Escolhemos minha irmã, Roberta Dominguez, como madrinha por ser minha pessoa favorita no mundo e meu sogro, Silvio Gleria, que sempre sonhou em ter uma filha menina e, ao invés, teve 5 filhos homens", contou.

Giulia apareceu deslumbrante em seu dia especial com um vestido todo branco. "O vestido da Giulia foi uma criação da estilista Carolina Guerra, que admiro muito. Ela parecia uma princesa!! E toda a equipe envolvida no batizado é a mesma que acompanha a Giulia desde a barriga, que fizeram os chás de fraldas e a maternidade. Os centros de mesa foram confeccionados pela dinda Roberta e a vovó Dulci, ou seja, com muito amor. A decoração ficou por conta da Per Bambini Festas, maravilhosos! As lembrancinhas da Karina Biagi que fez também a maternidade: a água benta no frasquinho da Nossa Senhora e o livrinho de orações com o tercinho. E os padrinhos ganharam um kit lembrança mais especial personalizado pela Carolina Guerra, que veio com uma bíblia, a velinha escrito Giulia e um difusor de ambientes", contou.

Por fim, a atriz definiu: "Foi um dia muito especial. Giulia estava rodeada de muito amor e bençãos por todos os lados!!".

Veja as fotos do batizado:

Fotos: @trevofilmes