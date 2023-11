Rebeca Abravanel fez promessa para revelar o sexo de seu bebê com Pato; relembre

No início de novembro, Rebeca Abravanel e Alexandre Pato revelaram sexo do primeiro bebê

No início do mês, Rebeca Abravanel (42) e Alexandre Pato (34) participaram do Teleton no SBT e usaram o momento para fazer um chá revelação ao vivo. A filha de Silvio Santos (92) havia prometido que se o programa alcançasse R$ 18 milhões em doações, revelaria o sexo de seu primeiro filho.

A meta estabelecida pela apresentadora foi superada, com o programa beneficente arrecadando R$ 35 milhões em doações. Rebeca Abravanel então revelou para o país que espera um menino em sua primeira gravidez.

"Foi muito bacana estar no palco por uma causa tão nobre. É falar de presente, mas também falar de futuro. É abrir portas para tanta gente que precisa. O meu primo favorito, que tinha deficiência, infelizmente faleceu há alguns anos, mas eu me lembrei muito dele", pontuou a apresentadora.

O teleton contou com um verdadeiro time de famosos. Estiveram presentes nomes como Virginia Fonseca (24), Zé Felipe (25), Lexa (28), Zezé Di Camargo (61), Celso Portiolli (56), João Guilherme Silva (21), João Augusto Liberato (22), Luciana Gimenez (54) e Ratinho (67).

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se conheceram durante uma viagem internacional. Tudo começou quando a apresentadora pediu para tirar uma foto com o jogador enquanto os dois estavam na Suécia, no entanto, o relacionamento ainda demorou um ano para começar.

O casal se encontrou novamente em um restaurante em São Paulo e, desde então, não desgrudaram mais. Apesar de já terem sido clicados juntos em 2018, assumiram a relação publicamente apenas em 2019, mesmo ano em que decidiram se casar.

A oficialização da relação dos dois foi bastante discreta, realizada longe dos holofotes no condomínio em que a família Abravanel mora. Na época, a celebração contou apenas com 30 convidados, divididos entre familiares e amigos próximos do casal.