Rebeca Abravanel e Pato revelam sexo do bebê na TV

Sem Silvio Santos, Rebeca Abravanel e Alexandre Pato fazem chá revelação no Teleton

Todos os anos, a maratona televisiva do Teleton reúne time de celebridades para arrecadar doações em prol da AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em 2023, além da tradicional festa da solidariedade do SBT, o evento foi palco de uma surpresa especial: o chá revelação de Rebeca Abravanel (42) e Alexandre Pato (34). Grávida pela primeira vez, a filha de Silvio Santos (92) prometeu que revelaria o sexo da criança se 18 milhões de reais fossem arrecadados. A meta foi superada: o Teleton 2023 atingiu a marca de 35 milhões em doações, e Rebeca contou ao Brasil que espera um menino.

Estreando nos estúdios da emissora, a apresentadora Patrícia Poeta (47) não escondeu a emoção de fazer parte do Teleton. “Foi muito bacana estar no palco por uma causa tão nobre. É falar de presente, mas também falar de futuro. É abrir portas para tanta gente que precisa. O meu primo favorito, que tinha deficiência, infelizmente faleceu há alguns anos, mas eu me lembrei muito dele. Estou muito feliz, acho que cumpri um pouquinho da minha missão hoje aqui. O trabalho da AACD é sério”, pontuou ela, após dividir o palco com Tiago Abravanel (36), neto de Silvio. Colega de Patrícia na Globo, Marcos Mion (44) também participou da cerimônia e festejou a parceria entre as emissoras. “Já estive no Teleton em outras oportunidades, mas nunca vim aqui de maneira tão significativa, porque hoje eu não estou aqui só por mim e pelo que eu acredito, mas estou representando a emissora na qual eu trabalho, que é a Globo, reforçando a linda parceria firmada entre o Criança Esperança e o Teleton, entre Globo e SBT”, reforçou ele.

Entre os nomes que passaram pelo palco do canal ao longo do evento estão Virginia Fonseca (24), Zé Felipe (25), Lexa (28), Zezé Di Camargo (61), Celso Portiolli (56), João Guilherme Silva (21), João Augusto Liberato (22), Luciana Gimenez (54) e Ratinho (67). O sertanejo Gustavo Mioto (26) também surpreendeu o público ao dividir o palco com sua eleita, Ana Castela (19). “Vim aqui porque eu disse que tinha uma surpresa e a minha surpresa é uma grande contribuição para a festa e para o Brasil. Minha contribuição canta muito e tem um sorriso lindo: Ana Castela”, se derreteu o cantor, trocando um beijo apaixonado com a namorada.

É claro que a madrinha e o padrinho do Teleton, Eliana (50) e Daniel (55), marcaram presença. A apresentadora ganhou uma mensagem especial das amigas Xuxa (60) e Angélica (49), enquanto o sertanejo se emocionou ao ver a primogênita, Lara Camillo (13), cantando com Jéssica Reis (29), filha do seu antigo companheiro de dupla, João Paulo (1960-1997). “Acompanho o Teleton desde o primeiro ano da campanha, com uma década já como madrinha. Acompanhei de perto o impacto positivo da AACD na vida de milhares de crianças, jovens e adultos. Para o futuro do Teleton, só espero que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas, tanto pelo trabalho que essa iniciativa representa quanto pela mensagem de acolhimento que carrega. A maratona foi longa e valeu cada minuto. Parabéns a todos os envolvidos. Que bênção comemorar com vocês os 35 milhões”, festejou Eliana. “Juntos batemos mais uma meta! Continue doando amor e solidariedade como e com o quanto você puder. É uma honra fazer parte disso tudo”, pediu Daniel, padrinho da campanha há 25 anos.

FOTOS: LOURIVAL RIBEIRO/ROGÉRIO PALLATTA/SBT/MARCELO SÁ BARRETO/AGNEWS