Rafael Cortez se derrete ao postar foto com a filha, Nara: "É puxado, mas vale cada segundo"

O apresentador Rafael Cortez surgiu com a filha no colo e falou sobre os 22 dias de vida da herdeira

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 19h12

Rafael Cortez (45) usou as redes sociais para compartilhar um novo clique com a filha, Nara, que nasceu no dia 23 de agosto.

No registro, ele aparece com a herdeira no colo, que está usando um macacão e está olhando para o papai. O apresentador aproveitou para contar aos seguidores como está sendo a rotina com a bebê, fruto de seu relacionamento com Marcella Calhado.

"E assim seguimos! 22 dias de Nara Calhado Cortez. Noites mal dormidas, desespero diante das crises de cólicas e gases, aprendizados sobre banhinhos e cuidados, milhares de trocas de fraldas… É puxado! Mas o amor é tão grande que vale cada segundo!", disse Cortez.

Nos comentários, os internautas elogiaram o registro entre pai e filha. "Ela é muito linda! Uma princesinha", disse uma seguidora. "Que lindo momento, Rafa!! Parabéns!", escreveu outra. "Passa muito rápido... aproveite cada segundo mesmo", alertou uma fã.

Confira o clique de Rafael Cortez com sua filha, Nara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cortez (@rafaelcortez)

