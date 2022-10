Rafa Brites encanta ao surgir brincando com o filho caçula, Leon: "Perfeição"

A apresentadora Rafa Brites explodiu o fofurômetro ao surgir brincando com o filho caçula nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 16h19

Rafa Brites(35) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com o filho caçula na tarde desta terça-feira, 18.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a apresentadora aparece deitada em um tapete, brincando com Leon (sete meses), fruto de seu relacionamento com Felipe Andreoli (42).

"Status geral: deitada num tapetão fazendo vozinha besta… fala do coisas sem sentido! cadebebêmamã? Ziminini… gugubibigagã", escreveu a influenciadora digital, mostrando o pequeno todo sorridente com os brinquedos.

Os fãs se derreteram com o registro. "Como ele é lindo", disse uma seguidora. "Leon é uma pintura", escreveu outra. "Congela esse momento", comentou uma internauta. "Que perfeição. Aproveita bastante", falou mais uma.

Além de Leon, Rafa Brites e Felipe Andreoli também são pais de Rocco, que está com cinco anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Homenagem de aniversário

No último domingo, 16, Rafa Brites completou 35 anos e recebeu uma homenagem no Instagram de seu marido, Felipe Andreoli. Na publicação, ele entregou uma lista de curiosidades da esposa e contou, por exemplo, que a amada gosta de passar o aniversário a dois.

"Ela gosta de festa. Ela gosta de pagode. Ela gosta de massagem todos os dias. Ela gosta de passar o dia do aniversário dela só nós dois. E eu gosto disso. E gosto dela. Te amo, Rafa Brites. Feliz aniversário", escreveu o jornalista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!