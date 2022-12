Poliana Rocha encanta em novo ensaio fotográfico com as netas

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha exibe fotos inéditas com as netas Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Esposa do cantor Leonardo (59), a empresária Poliana Rocha (46) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico com as duas netas: Maria Alice (1) e Maria Flor (1 mês), filhas de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24). Com a viagem de Virginia para os Estados Unidos, a vovó paterna ficou cuidando das meninas junto com a família e aproveitou um momento tranquilo para atualizar as fotos com as duas.

Em seu feed no Instagram, Poliana surgiu sorridente enquanto brincava com as netas em fotos fofíssimas. “Vovó Poly despejando muito amor nas nossas Marias!”, disse ela.

Poliana Rocha mostra a decoração de Natal de sua mansão

Poliana Rocha encantou seus fãs ao revelar como ficou a decoração de Natal de sua casa. Com luzes brancas, verdes e amarelas, o local foi iluminado.

Poliana Rocha registrou orgulhosa como ficou a área externa de seu lar em clima natalino. Uma árvore central, anjos e outros formatos serviram de enfeite na grama extensa da parte da frente da residência.