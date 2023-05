Petra Mattar passa perrengue com filho recém-nascido: ‘Levando jato’

Filha de Maurício Mattar, Petra Mattar faz relato sobre os desafios da maternidade real e narra perrengue com o filho, Makai

A influenciadora digital Petra Mattar (28) surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao fazer um desabafo sobre os desafios da maternidade. Mãe solo de Makai, que tem poucas semanas de vida, a filha do ator Maurício Mattar (59) passou por alguns perrengues inusitados com o pequeno na manhã desta segunda-feira, 08.

No primeiro registro, Petra exibiu uma foto do recém-nascido enquanto amamentava. Longe das grandes produções, ela mostrou a realidade por trás do ato de amor: "O puerpério / maternidade é isso: Roupas confortáveis, um bebê grudado em um peito, o outro vazando e um sutiã velho", ela desabafou nos stories do Instagram.

Em seguida, a influenciadora contou que recebeu uma surpresa desagradável nesta manhã. É que o pequeno acabou fazendo suas necessidades fora da fralda: "Bom dia! Hoje acordei levando jato de cocô. Fui trocar a fralda do Makai e ele resolveu fazer mais cocô”, ela legendou em uma foto amamentando o pequeno.

Para finalizar, Petra revelou que acabou se sujando com a situação: “Foi tão forte, que veio tudo em mim”. Mas a influenciadora finalizou mostrando que a situação já está sob controle: “Tudo certo, tive que tomar banho”, ela concluiu.

Petra Mattar desabafa sobre os desafios da maternidade - Reprodução/Instagram

Petra Mattar narra perrengue com o filho recém-nascido - Reprodução/Instagram

Petra Mattar compartilha o primeiro ensaio fotográfico do filho recém-nascido:

O pequeno Makai explodiu o fofurômetro das redes sociais na última semana! Com apenas algumas semanas de vida, o menino fez seu primeiro ensaio fotográfico e a mamãe coruja, a influenciadora digital Petra Mattar compartilhou os registros fofíssimos do momento único em suas redes sociais.

“Meu primeiro ensaio fotográfico tinha que ser feito pela tia Ingryd Alves", escreveu ela, citando a fotógrafa responsável pelos registros especiais. Nos cliques, Makai aparece dormindo enroladinho em uma manta, aninhado dentro de um cestinho bem pequeno.