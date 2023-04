Petra Mattar encanta ao mostrar banho do filho recém-nascido

Filha de Maurício Mattar, Petra Mattar se derrete com a chegada do primogênito, o pequeno Makai

A filha do ator Maurício Mattar (59), Petra Mattar (28) está curtindo uma nova fase em sua vida! A influenciadora digital, que deu à luz ao pequeno Makai na última segunda-feira, 17, abriu detalhes da maternidade do primogênito. Pelo Instagram, a mamãe coruja se derreteu ao mostrar um dos primeiros banhos do pequeno.

Nos registros, Makai faz caras e bocas durante o banho e mostrou que não curtiu muito: “Hoje eu não gostei do banho, galera”, escreveu Petra, que decidiu viver a maternidade solo. Em seguida, ela mostrou o bebê chorando na banheira: “Mamãe, olha o que estão fazendo comigo! O que é isso tudo? Por que isso logo cedo?”, ela brincou.

Para concluir, Petra mostrou que o pequeno se acalmou ao longo do banho: “Mudei de posição, agora melhorou” e fez piada com a atitude do recém-nascido: “Ah, oi, mãe! Você tá aí, não se preocupe, agora estou bem! É difícil, ainda estou me acostumando com essa vida”, ela legendou como se Makai estivesse conversando.

Petra Mattar se derrete com banho do filho recém-nascido

Petra Mattar mostra banho do filho recém-nascido - Reprodução/Instagram

Petra Mattar se derrete com banho de Makai - Reprodução/Instagram

Maurício Mattar comemora o nascimento do neto

No início da semana, a influenciadora digital Petra Mattar deu a luz ao pequeno Makai e o vovô orgulhoso, o ator Maurício Mattar comemorou o nascimento do terceiro neto: “Minha Petrinha. Parabéns a mais nova mamãe do ano, e eu vovô pela terceira vez. Estou feliz demais, bem-vindo meu netinho amado, Makai. Obrigado meu Deus! Gratidão”, disse ele.

Petra também contou detalhes da chegada do recém-nascido: “E no dia 17 de abril de 2023, veio ao mundo o amor da minha vida, às 23h34, com 3.060 kg e 47 cm. Makai, seja bem-vindo meu amor, com você eu já sou a mulher mais feliz desse mundo. Obrigada por me escolher! Eu te amo mais do que tudo!”, a nova mamãe se derreteu.