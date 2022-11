Pérola Faria mostra ensaio fotográfico encantador do filho, Joaquim: "Perfeição"

A atriz Pérola Faria encantou os seguidores ao mostrar as fotos do filho fazendo caras e bocas

Na tarde desta quarta-feira, 23, Pérola Faria (31) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, Joaquim (3 meses).

O pequeno, fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira, surgiu fazendo caras em bocas e usando looks estilosos para um ensaio fotográfico feito por Dani Badaró.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, Pérola Faria se derreteu. "Morram de amores como eu", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos fofas de Joaquim. "Perfeição", disse uma seguidora. "Que lindo", escreveu outra. "Ah gente, que delicinha", falou uma internauta. "Meu Deus, quanta fofura. Lindo demais", comentou uma fã.

Confira as fotos encantadoras do filho de Pérola Faria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙿é𝚛𝚘𝚕𝚊 🐚 (@perolafaria)

Passeio em família

Nesta última segunda-feira, 21, Pérola Faria postou nas redes sociais alguns cliques em família. A atriz aproveitou o dia ensolarado para curtir um passeio na praia ao lado de Mario Bregieira e do filho do casal, Joaquim. Ao compartilhar as imagens, ela celebrou o passeio. "Memórias de um passeio em família", se derreteu a mamãe coruja.

