Pedro Scooby faz agradecimento após alta hospitalar da filha: "Melhor notícia de 2023"

Na tarde desta terça-feira, 10, Pedro Scooby (34) usou as redes sociais para falar sobre a alta hospitalar da filha, Aurora, sua primeira filha com a modelo Cintia Dicker (36).

A menina nasceu no dia 27 de dezembro do ano passado, em um hospital do Rio de Janeiro, e precisou passar por duas cirurgias após o nascimento. Os papais, contudo, não revelaram o motivo do procedimento.

Após as duas semanas de internação, Aurora deixou o hospital na manhã de hoje, e através dos Stories do Instagram, o surfista e ex-BBB falou da felicidade de ter a filha em casa e também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu.

"Primeiro eu queria agradecer todas as mensagens de carinho, a gente está muito feliz, melhor notícia de 2023. Graças a Deus a Aurorinha está em casa", começou ele no começo da gravação.

Em seguida, Scooby contou que o berço da filha e a cadeira de amamentação foi tirada do quarto da herdeira e colocada no quarto do casal para facilitar a vida dos papais. "Quando a gente foi montar o quarto da Aurora, eu falei 'não é melhor colocar o berço no nosso quarto no início? Para você não se movimentar tanto'? E ela [Cintia] 'não, vamos montar o quarto, está tudo bem'. Primeiro dia em casa e olha onde está o berço da Aurora", completou o surfista, mostrando os móveis.

Mais cedo, Scooby e Cintia mostraram primeira foto do rosto da filha e também registraram quando a bebê foi amamentada pela primeira vez em casa. "Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira Aurora está em casa! Sem palavras para agradecer toda a equipe da @qualicorp nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós! [...] Aos meus amigos e familiares que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível! E claro, todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente. Bem-vinda, Aurora!", escreveram.

