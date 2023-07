Paulinho Vilhena exibe o rosto da filha no ultrassom: 'É a cara do papai'

Após participar do programa No Limite, Paulinho Vilhena volta para casa e acompanha ultrassom da esposa grávida

O ator Paulinho Vilhena já está de volta em sua casa após participar do reality show No Limite, da Globo, que estreia na próxima semana. Nesta sexta-feira, 14, ele foi acompanhar a esposa, Maria Luiza Silveira, em um exame de ultrassom durante a gestação da primeira filha deles.

Nas redes sociais, o papai coruja mostrou a imagem do rosto da filha no ultrassom 3D e se comparou com a filha. Ele parou ao lado da TV e tentou imitar a pose da herdeira, que ainda está na barriga da mamãe. “Impressionante, é a cara do papai, né?!”, brincou ele.

Na legenda do post, o artista disse: “Pausa na programação selvagem para essa edição especial do nosso amor! Vem Manô”. Os dois esperam o nascimento de uma menina, que vai se chamar Manoela.

Paulinho Vilhena faz parte da temporada do reality show No Limite 2023. A atração foi gravada na Amazônia e estreia na próxima terça-feira, 18, na Globo. O elenco deste ano conta com famosos e anônimos. Confira aqui quais são os participantes do No Limite.

O casamento de Paulinho Vilhena e Maria Luiza

O ator Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveiraestão casados! Eles fizeram a cerimônia de casamento civil no último final de semana com a presença de poucos amigos e familiares em uma celeração intimista. Após ele anunciar a união deles, a noiva abriu o álbum de fotos do grande dia nas redes sociais.

Maria Luiza mostrou alguns momentos do casal com os convidados, a assinatura da certidão de casamento, as alianças e até o bolo de casamento deles, que teve decoração em tons de branco e verde.

Os dois estão juntos desde 2020 e esperam o nascimento da primeira filha juntos, Manoela, que deverá nascer em agosto. Para o grande dia, o noivo usou um terno assinado pelo estilista Ricardo Almeida. Por sua vez, a noiva usou um terno da estilista Kaisla Almeida.