Paula Amorim mostra reação de Breno ao descobrir segunda gravidez

Ex-BBBs, Paula Amorim e Breno Simões começaram o romance dentro do BBB 18 e esperam o segundo filho; a influencer mostrou a reação no Instagram

Paula Amorim usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para mostrar a reação do marido, Breno Simões, ao saber que está esperando seu segundo filho com a influenciadora. Os dois já são pais de Théo, de um ano. vale lembrar que o casal se conheceu no BBB18

"Grávidos pela segunda vez!!! Vem ver como a Loirão me contou a novidade mais linda desse ano e qual foi a minha reação!? Será que eu chorei?", escreveu ele na legenda da publicação, feita nas redes sociais.

Paula escreveu 'estamos grávidos' na barriga, e escondeu o desenho usando uma regata. A ex-participante do reality da TV Globo disse que ia usar uma câmera analógica para fazer uma foto da família. Quando o ex-BBB olhou para câmera, Paula levantou a blusa para a mensagem aparecer na foto.

No comentário da publicação os fãs do casal comemoraram junto com eles: “Que delícia de notícia!!! Tudo de melhor pra essa família linda”, escreveu um, “Melhor versão do Breno: papai chorão”, brincou uma outra, “Owmmmm muito lindos. Amei a criatividade”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Breno Simões (@brenosimoes)

O casal anunciou a gravidez nesta segunda-feira, 11: "Nossa família cresceu!!!", celebrou a influenciadora digital na legenda da publicação. "Agora falta só uma coisa pra gente terminar de organizar tudo por aqui, saber se é menina ou menino. E aí, palpites? Menina ou menino?", perguntou a ex-BBB.

Festa de aniversário do filho

Paula Amorim e Breno Simões comemoraram o primeiro aniversário do filho, o pequeno Theo, com uma celebração luxuosa na temática Quatro estações, e encantaram ao mostrar todos os detalhes do festão nas redes sociais.

O casal decidiu celebrar o aniversário do primogênito pela manhã, por isso, eles serviram um brunch para os convidados, com refeições do café da manhã e do almoço. Além disso, a festa contou com muitos doces personalizados e até um bolo inspirado no outono, estação em que o menino chegou ao mundo.

"Theo nasceu no finalzinho do outono, então decidimos fazer a decoração principal outonal. Um sonho de festa! Tudo na medida certa, feito com muito amor e capricho", disse a mamãe coruja na legenda. Confira!