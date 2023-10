Paris Hilton exibe novas fotos do filho, Phoenix. Veja como ele está!

Paris Hilton surpreende ao mostrar novas fotos do seu filho, Phoenix, em casa luxuosa

A socialite Paris Hilton agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, ao mostrar fotos inéditas do seu filho, Phoenix, fruto do casamento com Carter Reum. Ela apareceu com o herdeiro no colo ao posar na sala de sua casa luxuosa em Nova York, nos Estados Unidos.

Na imagem, o bebê apareceu estiloso com um look xadrez e bege enquanto a mãe apareceu com um vestido brilhante. “Meu anjo precioso. Primeira vez do Phoenix em Nova York”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que o filho de Paris Hilton veio ao mundo por meio da barriga de aluguel.

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Como Paris Hilton anunciou o nascimento do filho?

A socialite e empresária Paris Hilton se tornou mãe por meio da barriga de aluguel. De surpresa, ela anunciou o nascimento do filho para os fãs em janeiro de 2023. Por meio de um post nas redes sociais, ela apareceu segurando a mão de um bebê e contou que se tornou mãe.

“Você já é amado além das palavras”, disse ela na legenda. Em entrevista na revista People, ela contou que sempre sonhou em ser mãe. “Estamos muito animados para começar nossa família juntos e nossos corações estão explodindo de amor por nosso bebê”, disse ela.

Pouco depois, ela contou que escolheu o nome do bebê há mais de 10 anos atrás. A famosa compartilhou a história enquanto lia um capítulo de sua biografia, no iHeartRadio podcast This Is Paris, e revelou o nome do pequeno. "Se tudo correr bem, quando você ler isto, Carter e eu teremos um menino. Planejamos chamá-lo de Phoenix, um nome que decidi anos atrás, quando procurava cidades, países e estados em um mapa procurando para algo que combine com Paris e Londres", disse ela.

E completou: “Phoenix tem algumas boas referências da cultura pop, mas o mais importante é o pássaro que se apaga e depois ressurge das cinzas para voar novamente. Quero que meu filho cresça sabendo que o desastre e o triunfo vão e voltam ao longo de nossas vidas, e que isso deve nos dar uma grande esperança para o futuro".

Paris se casou com seu marido, Carter Reum em novembro de 2021 em uma cerimônia luxuosa.