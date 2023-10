Neymar Jr encanta ao postar novas fotos da filha: "Meu pacotinho"

O jogador Neymar Jr encheu as redes sociais de fofura ao postar cliques inéditos da filha, Mavie

Neymar Jr encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos da filha, Mavie. A menina, que veio ao mundo no último dia 6, é fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Em seu Instagram, o atleta compartilhou um clique do ensaio newborn da herdeira. Na imagem, a bebê aparece dormindo com um ursinho e com a mãozinha no rosto. Além disso, a recém-nascida está usando um look todo branco. Na legenda, ele apenas colocou um emoji de urso e um coração.

Já nos Stories, Mavie surgiu dormindo no peito do papai, que está em recuperação após sofrer a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o jogo do Brasil contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ao compartilhar o momento fofo com a filha na internet, o atleta se derreteu: "Meu pacotinho", escreveu ele, que também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas.

Na última terça-feira, 24, Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um clique feito durante o ensaio newborn da filha, Mavie. No registro, a pequena aparece toda enrolada em uma manta. "Nós para sempre", escreveu a mãe na publicação.

Confira as fotos:

