Natália Deodato se apaixona por ensaio de irmã recém-nascida

Ex-BBB Natália Deodato publica sequência de fotos de Valentina, irmã mais nova que nasceu há pouco tempo

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 Natália Deodato (23) ficou completamente apaixonada pelo ensaio que sua irmã recém-nascida, Valentina, fez! A caçula de sua mãe, Daniela Rocha (38), explode o fofurômetro das redes sociais da irmã mais velha e arranca elogios dos internautas.

“Excesso de fofura na sua timeline. 1 mês e 15 dias da minha irmãzinha, princesinha demais, apaixonada!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Os cliques compartilhados pela musa enchem o coração de quem vê de alegria, nos quais a pequena Valentina aparece dormindo, enroladinha e bem aquecida, enquanto segura um ursinho.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente derretidos pela fofura da bebezinha. “Gente! Que linda!”, exclamou a atriz e apresentadora Tatá Werneck, completando a mensagem com inúmeros emojis de corações vermelhos e carinhas apaixonadas. “Ai meu Deus! Que Gostosura! Vontade de morder. Muito linda!”, exaltou um outro seguidor. “Tão linda, riqueza que fala! Deus abençoe”, mandou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da ex-sister Natália Deodato compartilhando um ensaio feito por sua irmã mais nova, Valentina:

Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)



Nasceu! Natália Deodato anuncia a chegada da irmã caçula, Valentina: "Você nos fez voltar a sonhar!"

Em suas redes sociais, no dia 16 de março, a influenciadora digital Natália Deodato encantou os internautas com o anúncio do nascimento de Valentina. “Ela chegou! Seja bem-vinda minha irmã, você veio no momento em que mais precisávamos, foi um susto para todos, quem diria que após 12 anos iria vir uma irmãzinha, e você veio colocando tudo no seu devido lugar, restaurando nossos corações, nos ensinando que o pouco é muito, apreciar as pequenas coisas, viver como se nada tivesse e a confiar naquele que nunca falha”, começou ela.

“Você nos fez voltar a sonhar, encontrar forças onde jamais imaginaríamos tirar, nos unir de uma forma linda e ter a coragem que transcende nossa capacidade! Esses 9 meses pareceram 9 anos, o quanto você me amadureceu, me evoluiu como ser, você é tão pequenininha e já tem feito coisas que nem imagina, que seu futuro seja brilhante, que Deus te guarde e proteja, que o Espírito Santo guie seus caminhos lhe dando sabedoria e discernimento, que a maldade disfarçada nunca chegue até ti e sim que vc seja a menina dos olhos Dele”, continuou.

“Chorei muito nesses 9 meses, estava ansiosa para sentir seu cheirinho, te ver nascer foi a experiência mais linda da minha vida, obrigada mamãe por ser tão forte e homenagear nossa pequena com aquilo que você sempre foi (Valente)”, completou ela, à época.