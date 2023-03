Nasceu! Natália Deodato anuncia a chegada da irmã caçula, Valentina: "Você nos fez voltar a sonhar!"

Irmã coruja, ex-BBB Natália Deodato anuncia nascimento de Valentina e mostra registro da bebê pela primeira vez

Na noite da última quinta-feira,16, a ex-BBB Natália Deodato (24) encantou os seguidores ao anunciar o nascimento da irmã caçula, Valentina, quarta filha de Daniela Rocha, mãe da influenciadora, de 38 anos.

Na imagem publicada em sua conta no Instagram, a irmã coruja mostrou os pezinhos da pequena e escreveu uma linda declaração sobre o nascimento da bebê.

“Ela chegou! Seja bem-vinda minha irmã, você veio no momento em que mais precisávamos, foi um susto para todos, quem diria que após 12 anos iria vir uma irmãzinha, e você veio colocando tudo no seu devido lugar, restaurando nossos corações, nos ensinando que o pouco é muito, apreciar as pequenas coisas, viver como se nada tivesse e a confiar naquele que nunca falha”, começou ela.

“Você nos fez voltar a sonhar, encontrar forças onde jamais imaginaríamos tirar, nos unir de uma forma linda e ter a coragem que transcende nossa capacidade! Esses 9 meses pareceram 9 anos, o quanto você me amadureceu, me evoluiu como ser, você é tão pequenininha e já tem feito coisas que nem imagina, que seu futuro seja brilhante, que Deus te guarde e proteja, que o Espírito Santo guie seus caminhos lhe dando sabedoria e discernimento, que a maldade disfarçada nunca chegue até ti e sim que vc seja a menina dos olhos Dele”, continou.

“Chorei muito nesses 9 meses, estava ansiosa para sentir seu cheirinho, te ver nascer foi a experiência mais linda da minha vida, obrigada mamãe por ser tão forte e homenagear nossa pequena com aquilo que você sempre foi (Valente)”, completou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NATÁLIA DEODATO:

NOVE MESES

Ainda na tarde de ontem, Natália Deodato compartilhou alguns cliques de um ensaio fotográfico em família, onde aparece toda sorridente acariciando a barriga da mãe e declarou todo seu amor na legenda da publicação.

“A Família está crescendo! Obrigada mamãe por nos dar tamanha alegria, estão sendo 9 meses de muita aprendizagem e transformação, tem sido dias longos, cansativos e de muita alegria, Valentina vai ser muito amada e abençoada, que esse novo ciclo em nossas vidas venha ser recheado de amor e da presença do Espírito Santo em cada detalhe, que Deus continue nos protegendo e guardando, nos guiando, sendo nosso abrigo fiel", iniciou ela.

Na sequência, ela abriu o coração: "Eu só tenho a agradecer pois até aqui ele tem nos sustentado e grandes coisas a fazer. Vem logo Valentina, irmã coruja está louca para te encher de amor princesa! Quem mais está ansioso para a chegada de Valentina?”, completou.