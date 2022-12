Ex-BBB Natália Deodato revela a espera por um bebê na família

Ex-BBB Natália Deodato surpreende ao contar que a família vai aumentar. Saiba como será!

Na tarde desta quinta-feira,15, a ex-BBB Natália Deodato (25) pegou os internautas de surpresa ao fazer uma revelação inesperada.

Em uma publicação feita no feed de seu Instagram, a influenciadora contou que vai ganhar um irmãozinho. Isso porque sua mãe, Daniela Rocha (38), está grávida.

Na legenda da postagem, a artista disse que a família está radiante de alegria pela chegada do novo integrante. “Está vindo mais um pacotinho pra gente. Minha mãe é supernova, fez agora 38 anos, estou muito feliz. A irmã é coruja”, disse animada.

Recentemente, a mãe de Natália agradeceu ao publicar uma foto com a barriguinha aparecendo. "Obrigada Jesus por mais um ano de vida.Obrigada por tudo que és", escreveu.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NATÁLIA DEODATO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

