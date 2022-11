Saiba quem é Breno Tótoli, o novo namorado de Natália Deodato

Breno Tótoli é ex-jogador de futebol e o novo namorado da ex-BBB Natália Deodato

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 18h13

Nesta quarta-feira, 09, a ex-BBBNatália Deodato (22) fez um anúncio que pegou os fãs de surpresa. A modelo assumiu seu novo relacionamento com o bonitão, Breno Tótoli (29).

Saiba quem é Breno Tótoli Rocha

Nascido no dia 30 de dezembro de 1992, em Belo Horizonte, o mineiro é ex-jogador de futebol e ao longo de sua carreira já atuou em diversos times, como o Atlético Roraima Clube a Sociedade Esportiva Patrocinense. Já em 2019, fez parte da Associação Atlética Orleans. Além disso, entre outras funçõs ele também se candidatou para ser vereador pelo partido PMN (Partido Da Mobilização Nacional), em 2020.

Diferente da namorada, o galã é super discreto no Instagram, e possui um pouco mais de 2600 seguidores em suas redes socias. Na biografia da plataforma de fotos e vídeos, ele destacou: “Ex- Atleta em atividade” e “Amante da natureza e do natural”.

NATÁLIA DEODATO ASSUME NAMORO COM BRENO TÓTOLI

Sem revelar o nome do boy, a ex-BBB Natália Deodato (22) assumiu o romance com o Breno, ao fazer uma linda declaração acompanhada por uma sequência de fotos do casal.

Na legenda da postagem, Natália se declarou: "Era para ser só uma ficada, mas quando meu olhar cruzou o seu muita coisa mudou… Me alegro tanto em ter você na minha vida, nos momentos que mais precisei segurou minha mão, quando pensava em desistir estava sempre me apoiando e nos momentos de alegria me fazia lembrar o quão abençoada sou, me mima e me acalma, apoia e incentiva, chama de canto se necessário, mas sempre ao meu lado, obrigada por ser paciente e compreensivo, obrigada por sempre se esforçar e dar o seu máximo para que tudo dê certo, obrigada por cuidar tão bem de mim!".