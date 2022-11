Ex-BBB Natália Deodato faz rara aparição com o namorado bonitão

Ex-BBB Natália Deodato surge aos beijos com o namorado em noite de festa

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 09h30

A ex-BBB Natália Deodato esbanjou romantismo ao curtir a companhia do seu namorado, Breno Tótoli, na noite do último domingo, 20. Os dois foram em uma festa da ex-BBB Thelminha e foram fotografados em uma rara aparição juntos em público.

Natália e o amado posaram abraçados e também trocando um beijo carinhoso.

Vale lembrar que os dois assumiram o romance no início de novembro, quando ela falou sobre o início do relacionamento deles em um post especial no Instagram.

"Era para ser só uma ficada, mas quando meu olhar cruzou o seu muita coisa mudou… Me alegro tanto em ter você na minha vida, nos momentos que mais precisei segurou minha mão, quando pensava em desistir estava sempre me apoiando e nos momentos de alegria me fazia lembrar o quão abençoada sou, me mima e me acalma, apoia e incentiva, chama de canto se necessário, mas sempre ao meu lado, obrigada por ser paciente e compreensivo, obrigada por sempre se esforçar e dar o seu máximo para que tudo dê certo, obrigada por cuidar tão bem de mim!".

Veja as fotos de Natália Deodato com o namorado:

Fotos: Araujo / AgNews