Natália Deodato surpreende ao mostrar fotos com a mãe, grávida de nove meses

Aos 38 anos, mãe de Natália Deodato, Daniela Rocha, faz ensaio fotográfico e exibe linda barriga da quarta gestação; confira!

Nesta quinta-feira, 16, a modelo Natália Deodato (24) mostrou para os seguidores que está ansiosa para a chegada da caçulinha da família. É que sua mãe, Daniele Rocha, de 38 anos, está no nono mês de gravidez.

Ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico em família, a ex-BBB impressionou ao mostrar a jovialidade da mãe, que está prestes a dar à luz a Valentina, sua quarta filha.

Nos registros, Deodato aparece toda sorridente acariciando a barriga da mãe. Já em outros cliques, a influenciadora posou com os irmãos mais novos e declarou todo seu amor na legenda da publicação compartilhada em seu Instagram.

“A Família está crescendo! Obrigada mamãe por nos dar tamanha alegria, estão sendo 9 meses de muita aprendizagem e transformação, tem sido dias longos, cansativos e de muita alegria, Valentina vai ser muito amada e abençoada, que esse novo ciclo em nossas vidas venha ser recheado de amor e da presença do Espírito Santo em cada detalhe, que Deus continue nos protegendo e guardando, nos guiando, sendo nosso abrigo fiel", iniciou ela.

Na sequêcia, ela abriu o coração: "Eu só tenho a agradecer pois até aqui ele tem nos sustentado e grandes coisas a fazer. Vem logo Valentina, irmã coruja está louca para te encher de amor princesa! Quem mais está ansioso para a chegada de Valentina?”, declarou ela na publicação.

Vale lembrar que recentemente Natália Deodato, contou que já teve depressão severa e tentou tirar a própria vida em 2022.

REVELAÇÃO!

Ainda no início do ano, Natália Deodato pegou os internautas de surpresa ao fazer uma revelação inesperada. Em uma publicação feita no feed de seu Instagram, a influenciadora contou que sua mãe, já estava grávida.

“Está vindo mais um pacotinho pra gente. Minha mãe é supernova, fez agora 38 anos, estou muito feliz. A irmã é coruja”, escreveu ela animada na legenda da postagem.