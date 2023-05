Nasceu! Primeiro filho de Thássia Naves chega ao mundo

Filho de Thássia Naves, Joaquim, nasce e pai mostra registro do momento; veja

O filho da influenciadora Thássia Naves nasceu na manhã desta segunda-feira, 08. O aviso foi dado pelo marido da famosa, Artur Attie, na rede social. Nas últimas horas, a mineira não havia publicado nada sobre uma possível chegada de Joaquim.

Neste domingo, 07, a digital influencer compartilhou apenas um vídeo dizendo que as malas estavam prontas para o momento. E claro que ela impressionou ao exibir os detalhes cheios de estilo para o momento de dar à luz.

"Por aqui as malas estão prontas, só aguardando o dia do parto né Joca?! Mãe de primeira viagem faz assim né?! Hahahah Ta faltando algo aí?! Me digam", disse Thássia Naves sobre ter seu primeiro herdeiro com Artur Attie, com quem está desde 2009.

De forma encantadora, o esposo da famosa deu a notícia em seus stories, publicando a marca do pé o bebê em seu braço. "Meu filho nasceu", avisou ele sobre a chegada de Joaquim ao mundo.

Leia também:Com ensaio fotográfico encantador, Thássia Naves exibe barrigão de grávida

Veja: