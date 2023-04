Com ensaio fotográfico encantador, Thássia Naves exibe barrigão de grávida: "Maravilhosa"

A influenciadora digital Thássia Naves está à espera de seu primeiro filho, Joaquim, fruto de seu casamento com Artur Attie

A influenciadora digital Thássia Naves(34) encantou os seguidores das redes sociais ao exibir novas fotos de seu barrigão de grávida.

Em seu perfil no Instagram, a empresária publicou alguns registros de seu ensaio fotográfico de gestante, e deixou os fãs eufóricos ao surgir deslumbrante com um vestido longo dourado, com uma fenda poderosa.

Na legenda, a mamãe de primeira viagem escreveu um trecho da música Anunciação, de Alceu Valença. "Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais", escreveu a influencer, que será mãe de um menino, Joaquim, fruto de seu casamento com Artur Attie.

Os fãs da famosa elogiaram os registros. "Meu Deus, maravilhosa", disse uma seguidora. "Deusa", comentou outra. "A mais linda", escreveu uma seguidora. "Essas fotos estão perfeitas", falou uma fã. "Que perfeita", afirmou mais uma.

Recentemente, Thássia dividiu opiniões ao surgir usando um look diferentão: uma camisa regata cobrindo os seios e uma calça rosa com o zíper aberto, deixando sua barriga em destaque. "Hoje eu não tô pra brincadeira não viu?! Look alegre e colorido para o dia mais delícia da semana! E vocês, o que acharam do barrigoón a mostra?! #thassiastyle", quis saber a influencer.

Confira as fotos do ensaio fotográfico de Thássia Naves:

