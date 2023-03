Grávida, Thássia Naves divide opinião ao apostar em look diferentão: "Não gostei"

A influenciadora digital Thássia Naves exibiu o barrigão de grávida ao surgir usando um look diferentão nas redes sociais

Thássia Naves (33) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu barrigão de grávida.

A influenciadora digital está à espera de seu primeiro filho com Artur Attie, e impressionou ao surgir usando um look colorido e diferentão: uma camisa regata cobrindo os seios e uma calça rosa com o zíper aberto, deixando sua barriga em destaque. Ela ainda compôs o visual com uma bolsa de grife e óculos escuros.

"Hoje eu não tô pra brincadeira não viu?! Look alegre e colorido para o dia mais delícia da semana! E vocês, o que acharam do barrigoón a mostra?! #thassiastyle", quis saber a influencer ao dividir os cliques no feed do Instagram.

Nos comentários, os fãs elogiaram a influencer, mas confessaram que não gostaram do look que ela escolheu. "Uauuuu essa mamãe tá demais", disse Lorena Improta. "Ah que lindeza", comentou a atriz Fabiana Karla. "Que barriga mais linda", afirmou uma fã. "Linda, mas a calça tá feia parece que não está cabendo!!! Minha opinião", comentou uma seguidora. "Você tá linda... as cores... o barrigão maravilhoso... mas calça aberta não rola", falou outra. "Não gostei não, parece que a calça não serviu", opinou mais uma.

Confira as fotos de Thássia Naves exibindo o barrigão de grávida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!