Nasce o primeiro filho de Robert Pattinson e Suki Waterhouse, diz site

Astro de ‘Crepúsculo’ e ‘Harry Potter’, Robert Pattinson celebra o nascimento de seu primeiro filho com a noiva, Suki Waterhouse

Robert Pattinson é pai pela primeira vez! O ator, que ficou famoso por seus papeis em filmes como ‘Crepúsculo’ e ‘Harry Potter’, acaba de dar boas-vindas ao primeiro filho, fruto do relacionamento com a atriz e cantora Suki Waterhouse. De acordo com o Daily Mail, o casal foi visto passeando com o recém-nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos

Segundo informações do portal britânico, Robert estava empurrando um carrinho de bebê cor-de-rosa, o que pode indicar o sexo de seu primeiro herdeiro. Até o momento, o nome, o gênero e até mesmo o nascimento do bebê não foram confirmados pelos famosos. Durante o passeio, Suki também foi vista parecendo feliz ao lado do noivo e sem o barrigão de grávida.

Ainda conforme reportado pelo site, Suki teria feito sua última aparição em público pela última vez no final de fevereiro, há pouco mais de um mês, sugerindo que o recém-nascido possa ter nascido há alguns dias. O casal, conhecido por ser discreto sobre sua vida pessoal, raramente compartilha detalhes sobre seu relacionamento ou sobre a gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por People Magazine (@people)

Apesar de estarem juntos há mais de cinco anos, Robert e Suki preferem manter sua relação distante dos holofotes. O casal foi visto junto pela primeira vez em julho de 2018, circulando por Londres, na Inglaterra, e durante a pandemia de Covid-19, decidiram morar juntos sob total discrição. Desde então, eles compartilharam pouquíssimos registros juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Myles Hendrik (@myleshendrik)

Quem é Suki Waterhouse?

Suki Waterhouse, nascida em janeiro de 1992, é filha de uma enfermeira e de um cirurgião plástico. Iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e, mais tarde, lançou sua própria marca de roupas. Além de sua carreira na moda, Suki também tem experiência no cinema e na música, tendo atuado em filmes como "Divergente: Insurgente", "Simplesmente Acontece" e "Persuasão", e feito shows no Brasil.

No final do ano passado, Suki começou a ser vista usando um anel, levantando rumores de um possível noivado. Pouco tempo depois, a cantora também passou a exibir uma barriguinha em suas aparições públicas e shows. Após diversas especulações, a gravidez foi finalmente anunciada durante um festival de música no México.