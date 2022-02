Nasce Martín, segundo filho de Maria Cecilia e Rodolfo

Martín, o filho caçula dos cantores Maria Cecilia e Rodolfo, nasceu no último sábado, 19

O filho caçula Maria Cecilia (36) e Rodolfo (37) nasceu!

Na tarde desta terça-feira, 22, o perfil oficial dos cantores sertanejos comunicou os fãs sobre o nascimento de Martín ao compartilhar algumas fotos do recém-nascido.

O parto do menino estava previsto para o dia 25 de fevereiro, mas ele acabou nascendo antes, no último sábado, 19. "Desejado e muito esperado! O tão aguardado caçula, Martín, chegou antes. O parto, previsto para acontecer no dia 25 de fevereiro, foi realizado nos primeiros minutos de sábado (19). E ele veio, cheio de saúde, pesando 3.100kg e medindo 48,5 centímetros. Martín nasceu na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande (MS)", diz o comunicado da assessoria.

Maria Cecilia desenvolveu diabetes gestacional durante a gravidez e após um pico de pressão alta precisou passar por uma cesariana. "Dra. Hanimme observou um aumento dos batimentos cardíacos do bebê. Como Martín não era prematuro, foi indicada uma cesariana. A cirurgia foi um sucesso e o bebê pode desfrutar da 'hora de ouro', um momento valioso e inesquecível, onde, no aconchego do papai e da mamãe, pode sentir o primeiro toque e o estímulo da amamentação."

Maria Celiclia e Rodolfo já são pais de Pedro (4) e comemoraram o nascimento do segundo bebê. "Nossa família está em festa e o meu coração transbordando de felicidade. Ele chegou mostrando que quem decide a hora exata de tudo é Deus. A casa está completa, Pedro feliz da vida, já que não cansa de beijar e abraçar o irmão mais novo", disse a cantora. "Martín chegou para completar aquilo que já parecia preenchido. Era um sonho nosso ter mais um filho e ele veio cheio de saúde e trazendo bênçãos para as nossas vidas. Estou literalmente babando, aproveitando cada momento, cuidando dos filhos, da família linda que construí ao lado dessa mulher guerreira, incansável e que me orgulho muito", afirmou o sertanejo.

Após o nascimento de Martín, a equipe médica identificou que Maria Cecilia desenvolveu uma cefaleia pós-raqui. Segundo a assessoria, a cantora está bem, em casa, onde terminará o tratamento.

